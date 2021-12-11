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Исследователи усомнились в настоящем числе заразившихся омикрон-штаммом в России

В ДНКОМ считают, что количество пациентов с новым штаммом омикрон в России больше двух

Фото: Pixabay

Андрей Исаев, основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ считает, что настоящее число российских пациентов с новым штаммом коронавируса уже больше двух. В количестве заразившихся он усомнился в разговоре с ТАСС.

«Первые два случая омикрон-штамма были обнаружены в России в понедельник, 6 декабря. Но у нас в стране штамм вируса можно определить только при помощи сиквенса — это процесс трудоемкий, длинный и, конечно, не все пробы ему подвергаются. По факту мы знаем, что 2 из 10 ПЦР-положительных, которые прилетели рейсом из Южной Африки, являются носителями нового штамма», — заявил исследователь.

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Он также добавил, что на самом деле допускает возможность заражения омикроном у всех 10 прибывших, поскольку, по статистике, новый штамм вытесняет предыдущий. «Учитывая, что Россия на одном из последних мест в мире по соотношению между взятыми ПЦР-тестами и сиквенсами, думаю, мы можем говорить, что пациентов с омикроном в России больше, чем нам известно», — отметил он.

Эксперт сообщил, что на данный момент очень сложно оценить скорость распространения омикрона в России, поскольку местный климат отличается от южно-африканского. «Хочу отметить, что и в ЮАР, и в Великобритании мы наблюдаем экспоненциальный рост больных и госпитализаций, поэтому можно предположить аналогичное развитие событий и в нашей стране», — резюмировал он.

6 декабря Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, на тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.

Штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон, был выявлен в ЮАР 11 ноября. Министр здравоохранения страны сообщил, что он легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по имеющимся данным, может обходить иммунитет переболевших другими вариантами вируса.

Марина Совина
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