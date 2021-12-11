Наталия Орейро впервые посетила Россию в качестве российской гражданки

Аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, в ноябре получившая российское гражданство, впервые посетила Россию в новом качестве. Об этом она рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

Артистка заявила, что приехала в Россию для участия в новом запуске сериала «Дикий ангел». При этом она отметила, что не останется в стране на Рождество, так вся ее семья сейчас находится в Аргентине. Она добавила, что ее сын Мерлин, тоже получивший российское гражданство, не поехал в Россию из-за школьных занятий.

«Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», — рассказала актриса.

Ранее сообщалось, что Орейро привилась от коронавируса вакциной «Спутник V». Певица заверила, что в дальнейшем не планирует использовать другие препараты для вакцинации, кроме российского.

