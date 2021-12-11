Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Наталия Орейро впервые посетила Россию в качестве российской гражданки

Актриса Наталия Орейро, получившая гражданство РФ, впервые посетила Россию в новом статусе
Наталия Орейро

Наталия Орейро . Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, в ноябре получившая российское гражданство, впервые посетила Россию в новом качестве. Об этом она рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

Артистка заявила, что приехала в Россию для участия в новом запуске сериала «Дикий ангел». При этом она отметила, что не останется в стране на Рождество, так вся ее семья сейчас находится в Аргентине. Она добавила, что ее сын Мерлин, тоже получивший российское гражданство, не поехал в Россию из-за школьных занятий.

«Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», — рассказала актриса.

Ранее сообщалось, что Орейро привилась от коронавируса вакциной «Спутник V». Певица заверила, что в дальнейшем не планирует использовать другие препараты для вакцинации, кроме российского.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу
Исследователи усомнились в настоящем числе заразившихся омикрон-штаммом в России
Шольц провел первый телефонный разговор с Байденом в должности канцлера
TikTok назвал самый популярный ролик в рунете 2021 года
Эксперты назвали вызывающий рак кишечника напиток
Наталия Орейро впервые посетила Россию в качестве российской гражданки
В Санкт-Петербурге ребенок умер после наркоза в стоматологии
В Ватикане зажгли рождественскую ель
Сноуден после решения суда в Лондоне назвал Ассанжа политзаключенным
Тренер Порье допустил уход бойца UFC из спорта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter