Получившая гражданство России актриса Наталия Орейро привилась «Спутником V»

Актриса и певица Наталия Орейро привилась российской вакциной от COVID-19 «Спутник V»

Актриса и певица Наталия Орейро, ранее в ноябре получившая российское гражданство, привилась от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Орейро заверила, что в дальнейшем не планирует использовать другие препараты для вакцинации, кроме российского.

10 ноября стало известно, что уроженка Уругвая Наталия Орейро получила паспорт от посла России Дмитрия Феоктистова в Аргентине. Артистка прочла присягу гражданина России на русском и испанском языках.

Указ о выдаче российского гражданства актрисе в конце октября подписал президент России Владимир Путин. Орейро сообщала о решении стать россиянкой еще в 2020 году.

Ранее российское гражданство получили такие знаменитости, как актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, дирижер Теодор Курентзис, боксер Рой Джонс-младший и художник Юрий Куперман.

44-летняя Наталия Орейро наиболее известна по главной роли в аргентинском сериале «Дикий ангел». В ее дискографии три студийных альбома.