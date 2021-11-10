Певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт от посла РФ в Аргентине

Уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро вручили российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Проживающая в Буэнос-Айресе артистка получила документ от посла РФ в Аргентине Дмитрия Феоктистова. Знаменитость прочла присягу гражданина России на русском и испанском языках.

25 октября стало известно, что Орейро получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Гражданство также получил сын артистки Мерлин, рожденный в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо.

В 2020 году звезда рассказала, что решила получить российское гражданство. По словам Орейро, она задумалась об этом после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале — тот назвал ее самой русской среди всех иностранок. Через некоторое время певица пришла по делам в посольство России в Аргентине, где ей уже всерьез предложили подать документы на получение гражданства России.