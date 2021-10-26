Наталия Орейро записала видео после получения российского гражданства

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро записала видео на русском языке после получения гражданства России. Она опубликовала его на своей странице во «ВКонтакте».

«Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче», — сказала она.

25 октября стало известно, что Орейро получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Гражданство также получил сын знаменитости Мерлин, рожденный в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо.

В 2020 году звезда рассказала, что решила получить российское гражданство. По словам Орейро, получить гражданство России она захотела после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале — тот назвал ее самой русской среди всех иностранок. Через некоторое время певица пришла по делам в посольство России в Аргентине, где ей уже всерьез предложили подать документы на получение гражданства России.