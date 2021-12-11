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США передумали отправлять Украине военную помощь

NBC News: США отложили отправку Украине военной помощи на $200 миллионов ради разрядки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США отложили отправку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников американского телеканала, пакет дополнительной помощи Киеву был подготовлен администрацией президента США Джо Байдена в последние несколько недель, однако до сих не отправлен, несмотря на активные призывы властей Украины и некоторых парламентариев. Отмечается, что партия оружия и военной техники задерживается из-за того, что в правительстве США хотят дать больше времени для дипломатических усилий по ослаблению напряженности в регионе и разрядки, а также сохранить определенный рычаг воздействия в случае «вторжения» России.

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Помимо этого, источники рассказали, что у США также есть ряд других вариантов помощи Украине, в том числе гораздо больший пакет на случай эскалации ситуации.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби пообещал, что США продолжат искать возможности для содействия Украине в укреплении ее оборонного потенциала. Кирби отметил, что помощь Киеву идет также от европейских стран. При этом он не стал отвечать на вопрос о военных возможностях Украины в случае предполагаемой эскалации на Украине, о которой в последнее время говорят в западных СМИ. Представитель Пентагона подчеркнул, что оставит украинским властям право самим говорить о своих возможностях и уверенности в них.

Марина Совина
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