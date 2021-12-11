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Пентагон пообещал найти возможности для оказания оборонной помощи Украине

Пентагон: США продолжат искать возможности, чтобы помочь Украине «лучше защищать себя»
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Dod / Keystone Press Agency / Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби пообещал, что США продолжат искать возможности для содействия Украине в укреплении ее оборонного потенциала. Об этом он заявил на брифинге для журналистов, передает РИА Новости.

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«Мы искали и продолжим искать возможности помочь им лучше защищать себя», — подчеркнул он.

Кирби отметил, что помощь Киеву идет также от европейских стран. При этом он не стал отвечать на вопрос о военных возможностях Украины в случае предполагаемой эскалации на Украине, о которой в последнее время говорят в западных СМИ. Представитель Пентагона подчеркнул, что оставит украинским властям право самим говорить о своих возможностях и уверенности в них.

Ранее Кирби заявил, что США по-прежнему продолжают наблюдать значительное сосредоточение российских войск у границы с Украиной. По его словам, в Вашингтоне в последние дни и недели видят увеличение количества российских войск. «Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Марина Совина
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