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Пентагон заявил о сосредоточении войск России у границы с Украиной

Пентагон: продолжаем наблюдать значительное сосредоточение войск России у границ Украины
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Dod / Keystone Press Agency / Global Look Press

США по-прежнему продолжают наблюдать значительное сосредоточение российских войск у границы с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, в Вашингтоне в последние дни и недели видят увеличение количества российских войск. «Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной», — подчеркнул Кирби.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает за продолжение диалога по стабилизации военного конфликта на востоке Украины, но опасается из-за высокой концентрации сил России у границ. Он также добавил, что возможная эскалация в Донбассе может быть опасна для Европы.

Марина Совина
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