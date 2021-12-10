Пентагон заявил о сосредоточении войск России у границы с Украиной

США по-прежнему продолжают наблюдать значительное сосредоточение российских войск у границы с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, в Вашингтоне в последние дни и недели видят увеличение количества российских войск. «Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной», — подчеркнул Кирби.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает за продолжение диалога по стабилизации военного конфликта на востоке Украины, но опасается из-за высокой концентрации сил России у границ. Он также добавил, что возможная эскалация в Донбассе может быть опасна для Европы.

