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В НАТО обвинили Россию в скоплении сил у границы с Украиной и испугались за ЕС

Столтенберг заявил, что НАТО выступает за продолжение диалога по Украине

Фото: Laurie Dieffembacq / Globallookpress.com

НАТО выступает за продолжение диалога по стабилизации военного конфликта на востоке Украины, но опасается из-за высокой концентрации сил России у границ. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, в очередной раз обвинив Москву в скоплении сил. Цитату приводит ТАСС.

Он также сообщил, что возможная эскалация в Донбассе может быть опасна для Европы. В связи с этим Столтенберг призвал как можно скорее наладить взаимодействие в «нормандском формате».

Кроме того, некоторые политики высказываются за установление диалога между Россией, Украиной и странами Североатлантического альянса. Например, официальный представитель Госдепа Нед Прайс призвал Москву и Киев к диалогу и напомнил, что подобные контакты были важны для снижения напряженности во времена холодной войны и после нее.

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Виктория Кондратьева
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