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На Украине заявили о желании достичь мира в Донбассе через силу

Глава МИД Кулеба: цель Украины в Донбассе — мир через силу
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Целью Украины в настоящее время является обеспечение мира в Донбассе через силу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своей статье, опубликованной в издании Foreign Affairs.

«Цель Украины простая: мир через силу», — написал он. По словам украинского политика, в настоящее время США совместно с европейскими партнерами должны поговорить в президентом России Владимиром Путиным, чтобы выиграть время. При этом они должны способствовать укреплению Украины до такой степени, что «у России просто не будет осуществимого военного варианта для вторжения в нее». Именно тогда будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и привести Украину в ЕС и НАТО, отметил Кулеба.

При этом глава МИД Украины подчеркнул, что в долгосрочной перспективе у украинского народа не будет другого пути. «Мы не откажемся от этого курса, независимо от того, с каким давлением мы столкнемся со стороны России — или со стороны наших американских или европейских партнеров», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «шлагбауме» на пути страны в НАТО. Он отметил, что Киев продолжает свой путь в альянс, однако есть определенные препятствия.

Ксения Назарова
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