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В Польше обеспокоились слишком мягкой политикой Франции в отношении России

Польские аналитики посчитали, что Франция избегает решительных действий в отношении Кремля

Фото: Patryk Ogorzalek / Reuters

В Польше выразили обеспокоенность «слишком мягкой» политикой Франции в отношении России. Об этом пишет RT со ссылкой на бюллетень Польского института международных отношений при правительстве республики (PISM).

В опубликованном документе специалисты правительственного центра пишут, что французские власти избегают «более решительных» действий в отношении Кремля, а президент Эмманюэль Макрон предпочитает решать разногласия через прямой диалог с Владимиром Путиным.

Аналитики также убеждены, что Россия будет пользоваться «подобными проявлениями доброй воли» для усиления разногласий внутри Евросоюза. В частности, проводя свои интересы в ходе предстоящей предвыборной кампании во Франции через поддержку симпатизирующих ей кандидатов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул России ультиматум насчет ее дальнейших отношений с европейскими странами. «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против нее», — заявил Моравецкий. По его оценке, Москва «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу».

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Сергей Равин
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