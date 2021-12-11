Премьер-министр Польши выдвинул России ультиматум

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул России ультиматум насчет ее дальнейших отношений с европейскими странами. Об этом он заявил в интервью газете La Repubblica.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против нее», — заявил премьер. По его словам, Москва «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу».

Время уступок закончилось

Несмотря на то, что в настоящее время Россия выбирает конфликт, Запад не хочет следовать этому пути, отметил Моравецкий. В то же время он подчеркнул, что Европа не может позволить, чтобы ей угрожали или шантажировали в энергетическом секторе.

По его мнению, президенту России Владимиру Путину нельзя доверять, а политика уступок не работает с Москвой. В связи с этим премьер призвал европейские страны объединиться и дать в таком случае резкий ответ.

Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши

Две причины

Моравецкий также выступил за введение санкций против «Северного потока-2», который «с самого начала использовался в политических целях». Кроме того, по мнению премьера, газопровод должен стать «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой». «Дать условное согласие на «Северный поток-2» и не ввести санкций против России означает уступить имперской политике Кремля», — прокомментировал он результаты встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Польский политик также назвал две причины, по которым данный проект предоставляет опасность для Европы. По его словам, «Северный поток-2» сделает континент еще более зависимым от одного поставщика. Кроме того, проект лишает транзитные страны «возможности защититься от соблазнов их восточного соседа».

До этого Моравецкий заявил, что намерен убедить нового канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что «Северный поток-2» предназначен для политического шантажа. В России, в свою очередь, неоднократно заявляли, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом, целью которого является энергобезопасность всей Европы.

Ранее Путин назвал опасными попытки НАТО осваивать территорию Украины. Он призвал не перекладывать на Россию ответственность за ситуацию на Украине, поскольку именно Североатлантический альянс увеличивает военный потенциал у российских границ.

Позднее он также прокомментировал высказывания о «враждебности» России. Российский лидер отметил, что Россия не становилась никому врагом. Определенная часть мира считает страну своим противником, подчеркнул он.