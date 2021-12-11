Названа вероятная причина смерти ребенка в стоматологии в Петербурге

Вероятной причиной смерти шестилетнего ребенка в кресле стоматолога частной клиники в Санкт-Петербурге могла стать передозировка наркоза из-за неверно высчитанной дозы препаратов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло 10 декабря. Врачи с согласия родителей погрузили мальчика в медикаментозный сон, поскольку он очень боялся лечить зубы. У ребенка не было противопоказаний, однако практически сразу у него произошла остановка дыхания. Спасти его не удалось.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».