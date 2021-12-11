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В Санкт-Петербурге ребенок умер после наркоза в стоматологии

РЕН ТВ: в Петербурге шестилетний мальчик умер после общего наркоза в стоматологии

Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик умер после наркоза в стоматологической клинике. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в клинике на улице Шаврова. В связи с тем, что ребенок был гиперактивным и боялся лечить зубы, медики приняли решение дать ему общий наркоз. Перед процедурой мальчика обследовали, врачи не выявили никаких отклонений. Однако практически сразу после погружения ребенка в искусственный сон у него произошла остановка дыхания.

Врачи не смогли спасти мальчика, он скончался на месте.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет, проводит проверку прокуратура.

В 2020 году в Махачкале (Дагестан) трехлетний ребенок впал в кому в одной из местных стоматологических клиник и умер на следующий день после визита к врачу.

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Ксения Назарова
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