Изнасиловавший полуторагодовалую девочку россиянин признал вину

Ранее судимый 36-летний житель города Ершова Саратовской области признал вину в изнасиловании полуторагодовалой девочки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

«36-летнему ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Он признал вину в содеянном», — говорится в сообщении.

По версии следствия, семейная пара, воспитывающая двух малолетних детей, разрешила знакомому пожить с ними в квартире. В ночь на 11 декабря супруги ушли в магазин, оставив мужчину наедине с дочерью (1 год 7 месяцев) и пятилетним сыном. В отсутствие родителей девочки мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Ребенка госпитализировали, сейчас ей оказывают помощь.

В настоящее время расследование продолжается, следователи СК намерены ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу. Кроме того, будет дана юридическая оценка условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики в части своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьей.

Ранее Нижегородский областной суд приговорил 49-летнего мужчину к 24 годам колонии за изнасилование и убийство 12-летней школьницы. По версии следствия, катаясь по поселку на велосипеде, злоумышленник заметил пятиклассницу, которая возвращалась из школы. Преступник напал на нее в лесу, надругался, а затем зарезал ножом, после чего скрылся с места преступления.