Шольц провел первый телефонный разговор с Байденом в должности канцлера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом после своего вступления в должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Отмечается, что обе стороны подчеркнули тесные связи между Берлином и Вашингтоном, а также отметили желание укреплять и углублять их. Согласно заявлению пресс-службы немецкого правительства, Шольц и Байден сошлись во мнении, что трансатлантическая дружба необходима для решения нынешних и будущих вызовов. Помимо этого, американский лидер поздравил нового канцлера со вступлением в должность.

Байден, в свою очередь, по итогам беседы заявил о намерении тесно работать с немецкими властями, в том числе по ситуации на границе России и Украины.

Ранее Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, являются ли для его правительства табу санкции против газопровода «Северный поток-2». Канцлер, который до этого в интервью немецким СМИ предупредил Россию о последствиях в случае вторжения на Украину, еще раз подчеркнул, что Германия и ЕС, очевидно, отреагируют на нарушение украинских границ со стороны Москвы. При этом он отметил, что главной задачей европейских стран является предотвращение такого развития событий.

