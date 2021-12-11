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Шольц провел первый телефонный разговор с Байденом в должности канцлера

Канцлер ФРГ Шольц пообщался по телефону с Бадейном впервые после вступления в должность
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом после своего вступления в должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Отмечается, что обе стороны подчеркнули тесные связи между Берлином и Вашингтоном, а также отметили желание укреплять и углублять их. Согласно заявлению пресс-службы немецкого правительства, Шольц и Байден сошлись во мнении, что трансатлантическая дружба необходима для решения нынешних и будущих вызовов. Помимо этого, американский лидер поздравил нового канцлера со вступлением в должность.

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Байден, в свою очередь, по итогам беседы заявил о намерении тесно работать с немецкими властями, в том числе по ситуации на границе России и Украины.

Ранее Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, являются ли для его правительства табу санкции против газопровода «Северный поток-2». Канцлер, который до этого в интервью немецким СМИ предупредил Россию о последствиях в случае вторжения на Украину, еще раз подчеркнул, что Германия и ЕС, очевидно, отреагируют на нарушение украинских границ со стороны Москвы. При этом он отметил, что главной задачей европейских стран является предотвращение такого развития событий.

Марина Совина
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