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Канцлер Германии ушел от ответа на вопрос о санкциях против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Шольц воздержался от ответа на вопрос о санкциях против «Северного потока-2»
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, являются ли для его правительства табу санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

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Шольц, который до этого в интервью немецким СМИ предупредил Россию о последствиях в случае вторжения на Украину, еще раз подчеркнул, что Германия и ЕС, очевидно, отреагируют на нарушение украинских границ со стороны Москвы. При этом он отметил, что главной задачей европейских стран является предотвращение такого развития событий. «Мы хотим безопасности и сотрудничества в Европе, мы хотим, чтобы границы не нарушались. Речь сейчас идет об этом», — добавил канцлер. В то же время напрямую комментировать ситуацию с «Северным потоком-2» немецкий лидер не стал.

Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на свои источники, что администрация канцлера Германии может остановить «Северный поток-2» при гипотетическом военном конфликте между Россией и Украиной, хотя в целом она поддерживает этот проект.

Марина Совина
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