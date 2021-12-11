Центр имени Гамалеи предостерег от ревакцинации раз в три месяца

Центр имени Гамалеи предостерег от ревакцинации от коронавируса раз в три месяца. Об этом сообщается в аккаунте вакцины «Спутник V» в Twitter.

В учреждении отметили, что спешное внедрение во всем мире трехмесячных бустерных мРНК-вакцин, не проверенных в долгосрочной перспективе, может иметь непредвиденные последствия для здоровья. Кроме того, ученые указали, что быстрый переход на трехмесячную ревакцинацию не использовался ни при одной пандемии.

Также в центре Гамалеи обратили внимание, что решение перейти на сокращение межпрививочного интервала подчеркивает кратковременность действия мРНК-вакцин.

Вакцинами на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК-вакцинами) являются выпускаемые на Западе препараты Pfizer и Moderna. Российский «Спутник V» создан на основе аденовируса.

В ноябре глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал россиянам лучшую вакцину для ревакцинации. По его словам, после применения «Спутника V» можно ревакцинироваться любой вакциной, однако лучшую защиту дает комбинация со «Спутником Лайт». Глава центра также рассказал, что после использования мРНК-вакцин лучше сделать дополнительную прививку «Спутником V».

