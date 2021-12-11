Российский футбольный фанат умер после победы любимой команды

Болельщик футбольного клуба «Крылья Советов» скончался после матча 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, мужчине стало плохо за десять минут до финального свистка. Фанату пытались оказать первую помощь и вызвали «скорую», однако он умер до ее приезда. Отмечается, что реанимация происходила при сильном морозе.

Встреча завершилась победой «Крыльев Советов» со счетом 2:0. Голами отметились Иван Сергеев и 17-летний Сергей Пиняев, для которого забитый мяч стал дебютным в РПЛ.

Самарцы набрали 27 очков в 18 матчах и располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы занимают десятое место, имея в активе 22 очка. Лидером является петербургский «Зенит» с 37 очками.

В 2018 году основатель футбольного клуба «Шамбли» Вальтер Лузи скончался через несколько часов после выхода команды в полуфинал Кубка Франции. Лузи присутствовал на матче, где «Шамбли» обыграл «Страсбур» в 1/4 финала Кубка Франции со счетом 1:0 и впервые вышел в полуфинал турнира.