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Епископ раскрыл детям правду о Санта-Клаусе и спровоцировал скандал

В Италии епископ рассказал правду об отсутствии Санты детям и вызвал скандал

Фото: Pixabay

В Италии местный епископ Антонио Стальяно раскрыл детям правду об отсутствии Санта-Клауса во время религиозного фестиваля и спровоцировал скандал. Об этом сообщает New York Post. 

По информации издания, Стальяно, выступая перед детьми, рассказал, что Санта-Клауса не существует, а его костюм придумала Coca-Cola ради рекламы. Родители пожаловались на епископа, и римско-католической епархии на Сицилии пришлось приносить публичные извинения.

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«Прежде всего, от имени епископа, я выражаю свое сожаление по поводу этого заявления, которое вызвало разочарование у самых маленьких, и хочу указать, что намерения монсеньора Стальяно были совершенно иными», — написал представитель епархии в своем Facebook. По его словам, епископ пытался подчеркнуть истинное значение Рождества и историю святого Николая, который раздавал подарки бедным и подвергался гонениям со стороны римского императора. Сообщается, что некоторые поддержали епископа в стремлении сконцентрировать внимание на католическом смысле Рождества, однако многие обвинили его в жестоких словах к маленьким детям, детство которых уже испорчено пандемией.

Ранее пожилой священник из Греции назвал еретиком папу Римского. Мужчина появился перед визитом папы в Афинскую архиепископию. «Папа, ты еретик?», — начал кричать священник, когда папа шел к зданию. Его увели полицейские.

Марина Совина
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