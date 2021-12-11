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Собчак прокомментировала дискуссию Сокурова с Путиным об устройстве России

Собчак после слов Сокурова заявила, что нельзя преследовать людей за мнение

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Нельзя преследовать режиссера Александра Сокурова, с которым президент Владимир Путин вступил в полемику по вопросу об устройстве России, за его мнение. Так прокомментировала дискуссию Сокурова с главной государства телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Это все, конечно, бред — если людей преследовать за мнение (что у нас в последнее время делают все чаще), мы скоро пробьем дно в антиутопию», — написала Собчак.

Она добавила, что после высказывания режиссера глава Чечни Рамзан Кадыров призвал проверить его слова на экстремизм. Также на мнение Сокурова с неприязнью отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, считает телеведущая.

На встрече Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием президента России Владимира Путина Сокуров вступил в полемику с главой государства. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством страны, — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы представителей ее народа. В частности, режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

Путин назвал речь Сокурова манифестом и попросил его проверять озвучиваемые данные, так как поверхностно говорить на указанную тему на всю страну непозволительно даже ему. «Уверяю вас, это опасные игрушки», — ответил на высказывание режиссера президент.

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Анастасия Шейкина
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