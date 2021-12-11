Устроивший истерику у блокпоста в Донбассе замглавы МВД Украины извинился

Заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили извинился после того, как устроил скандал у блокпоста в Донбассе, так как его остановили. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Определенно хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность», — написал устроивший истерику замминистра. Гогилашвили добавил, что согласен с решением главы МВД Украины Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство. По его словам, он готовит рапорт на имя министра и будет «всячески помогать» расследованию инцидента.

Ранее стало известно, что Гогилашвили разозлился и устроил скандал, так как его остановили у блокпоста в Донбассе. Сотрудники полиции попросили его выйти из машины, но водитель остановил автомобиль не сразу. После этого заместитель главы МВД начал угрожать правоохранителям, потому что они его не узнали.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что после случившегося на блокпосте начата проверка.