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Россиянам назвали появляющиеся за час до инфаркта симптомы

Врач Аскаров: за час до инфаркта появляются проблемы с речью, координацией и тошнота

Фото: Depositphotos.com

Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал россиянам о первых симптомах, которые появляются за час до инфаркта. Их он назвал в разговоре с «АиФ».

По словам специалиста, такими признаками являются сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках. «И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга», — уточнил Аскаров.

Медик добавил, что поражение головного мозга проявляется «триадой». Так, у человека может нарушиться сознание, а также поменяться речь. Она будет нарушена, станет бессвязной смазанной или медленной. Кроме того, отмечаются проблемы с координацией: пациент не сможет идти и будет падать, у него снизится мышечный тонус в руках и ногах.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный признак инфаркта. Зачастую люди недооценивают опасность тошноты, которая может являться симптомом сердечного приступа, отметил он.

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Юлия Ямпольская
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