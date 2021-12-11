Россиянин напал с катаной на жену во время игры за компьютером

Пьяный россиянин напал с катаной на супругу во время совместной игры за компьютером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В поселке Рахья Ленинградской области нетрезвый мужчина напал на супругу во время совместной игры за компьютером. Нападавший ударил женщину сувенирной катаной, в результате чего она получила ушиб», — уточнил источник.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее житель Калининградской области набросился на беременную жену с топором и угрожал дочери. По версии следствия, в ночь на 12 августа пьяный россиянин набросился на женщину, находящуюся на девятом месяце беременности. Ей удалось выбежать на улицу, но в доме остались трое детей: девятилетний и шестилетний сыновья и двухлетняя дочь. Мужчина взял девочку на руки и угрожал ножом.