Канцлер ФРГ рассказал о незначительной роли газа через 25 лет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что импорт газа в страну через 25 лет будет играть менее значительную роль по сравнению с сегодняшним днем. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что Германия в 2021 году запланировала отказ от газа к 2045 году, став климатически нейтральной страной. «Через 25 лет — что не так долго, — мир будет таким, где вопрос доставки газа в Германию или Европу будет играть совсем другую роль нежели сегодня потому, что уже не будет сжигаемого топлива, которое будет иметь значение для нашей страны», — рассказал Шольц.

Также канцлер подчеркнул, что Германия собирается продолжать поддерживать Украину в вопросе продолжения контракта на прокачку газа в Европу, который истекает в 2024 году. Шольц напомнил, что Берлин и США сделали заявление, в котором зафиксирована поддержка со стороны Берлина энергетической трансформации Украины.

Кроме того, канцлер подчеркнул, что Украине необходимо стать страной, которая будет крупным источником возобновляемой энергии.

Ранее Шольц заявил о необходимости поддерживать перекачку газа через территорию Украины после подписания коалиционного договора. По его словам, новое правительство ФРГ после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера сохранит свою позицию насчет статуса Украины как страны-транзитера газа и будет придерживаться прежних требований.