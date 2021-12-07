Германия потребовала сохранить транзит газа через Украину

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости поддерживать перекачку газа через территорию Украины после подписания коалиционного договора. Новое правительство ФРГ после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера сохранит свою позицию насчет статуса Украины как страны-транзитера газа и будет придерживаться прежних требований, передает ТАСС со ссылкой на слова Шольца.

«Мы выступали за то, чтобы Украина осталась транзитером газа. Мы будем это делать и дальше», — заявил будущий канцлер.

Ранее Олаф Шольц занимал пост министра финансов Германии. Будучи в этой должности, он пытался «выкупить» у США снятие санкций против «Северного потока-2». Шольц предлагал администрации бывшего президента США Дональда Трампа помощь в импорте американского сжиженного газа в обмен на снятие ограничений с российского газопровода.

