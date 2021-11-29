Назван срок открытия «Северного потока-2»

Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен назвала срок начала работы российского газопровода «Северный поток-2». По словам представителя ФРГ, его открытие состоится минимум через полгода, пишет «Интерфакс».

Такое заявление Фельдхузен сделала, комментируя предложение Украины предоставить Европе дополнительные мощности по транзиту газа в объеме 55 миллиардов кубометров газа по специальным условиям. «Предложение интересное. Потому что "Северный поток 2" еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес, и они это физически могут сделать — это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализовано», — заявила посол.

Фельдхузен также отметила, что немецкий регулятор приостановил сертификацию «Северного потока-2» из-за необходимости провести анбандлинг (разделение по видам деятельности). Посол уверена, что такой шаг Федерального сетевого агентства Германии не является ответом на шантаж России. «Совсем нет. Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию быстрее, а не позже. [...] Я думаю, что тот факт, что Федеральное сетевое агентство Германии остановило сертификацию, не имеет связи с этим [энергетическим] кризисом», — подчеркнула посол.