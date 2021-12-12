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В США обрушился склад Amazon

В Эдвардсвилле, штат Иллинойс из-за торнадо обрушился склад Amazon, погибли 6 человек

Фото: Reuters

В Эдвардсвилле, штат Иллинойс из-за торнадо обрушился склад компании Amazon, погибли шесть человек. Об этом рассказал губернатор штата Джой Роберт Прицкер в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в социальной сети Twitter.

Об обрушении половины здания площадью в 37,1 тысячи квадратных метров сотрудникам службы экстренной помощи сообщили вечером в пятницу, 10 декабря. В тот момент на месте происшествия находилось около сотни человек. Здание успели покинуть 45 человек, пострадавшие госпитализированы, их оперируют.

Ранее президент США Джо Байден поручил оказать помощь штатам, которые пострадали от торнадо. Стихия разрушила свечной завод в штате и дом престарелых в Арканзасе. В результате торнадо в штате Кентукки погибли не менее 70 человек. Губернатор штата назвал торнадо самыми разрушительными в истории региона.

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Марина Совина
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