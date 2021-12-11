Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден поручил помочь пострадавшим от торнадо штатам

Белый дом: президент США Джо Байден поручил оказать помощь пострадавшим от торнадо штатам
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден поручил оказать помощь штатам, которые пострадали от торнадо. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Решение об оказании помощи пострадавшим в результате стихии регионам страны президент озвучил в ходе телефонного разговора с губернатором штата Кентукки Энди Беширом. Также Байден выразил соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями из-за торнадо.

Ранее сообщалось, что в результате торнадо в штате Кентукки погибли не менее 70 человек. Губернатор штата назвал торнадо самыми разрушительными в истории региона. Всего в Кентукки прошли четыре торнадо, из-за них разрушения зафиксированы в 15 округах. Торнадо разрушило свечной завод в штате, предприятие Amazon в Иллинойсе и дом престарелых в Арканзасе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в новом году
В ДНР заявили о разместившей оружие на территории Донбасса Украине
США обвинили московский вуз в связях с Северной Кореей
Посол Украины разочаровался в новом канцлере Германии
Байден поручил помочь пострадавшим от торнадо штатам
Осужденный за наркотики российский боксер выиграл первый профессиональный бой
Стало известно о планах Козака встретиться с представительницей Госдепа США
Устроивший истерику у блокпоста в Донбассе замглавы МВД Украины извинился
Иммунолог назвал способ защититься от омикрон-штамма коронавируса
Российский самолет изменил курс из-за неопознанного воздушного судна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter