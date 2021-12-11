Байден поручил помочь пострадавшим от торнадо штатам

Президент США Джо Байден поручил оказать помощь штатам, которые пострадали от торнадо. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Решение об оказании помощи пострадавшим в результате стихии регионам страны президент озвучил в ходе телефонного разговора с губернатором штата Кентукки Энди Беширом. Также Байден выразил соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями из-за торнадо.

Ранее сообщалось, что в результате торнадо в штате Кентукки погибли не менее 70 человек. Губернатор штата назвал торнадо самыми разрушительными в истории региона. Всего в Кентукки прошли четыре торнадо, из-за них разрушения зафиксированы в 15 округах. Торнадо разрушило свечной завод в штате, предприятие Amazon в Иллинойсе и дом престарелых в Арканзасе.