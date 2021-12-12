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Умерла автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс

В результате инсульта скончалась писательница Энн Райс, автор романа «Интервью с вампиром»

Фото: Getty Images

Сегодня, 12 декабря в результате осложнений, вызванных инсультом, скончалась писательница Энн Райс, автор романа «Интервью с вампиром». Об этом на своей странице в Twitter сообщил ее сын Кристофер Райс.

Писательница умерла в возрасте 80 лет. Похороны пройдут в мавзолее семьи на кладбище Метаири в Новом Орлеане (США) в узком кругу.

Сын Райс также сообщил, что в следующем году в память об авторе состоится праздник, на который будут приглашены к участию ее друзья, читатели и поклонники.

Энн Райс родилась 4 декабря 1941 года. Она опубликовала свою знаменитую книгу в 1976 году. Роман стал первым в серии «Вампирской хроники». Его экранизировали в 1994 году. Главные роли в фильме исполнили Том Круз, Брэд Питт и Кирстен Данст.

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Анжелика Бережная
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