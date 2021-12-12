Антипрививочники на Украине перекрыли трассу

В Полтаве около 100 противников вакцинации от коронавируса 12 декабря перекрыли автомобильную трассу Киев-Харьков, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНИАН.

Отмечается, что антипрививочники ходят по пешеходному переходу, держат в руках плакаты и флаги с требованием отменить обязательную вакцинацию против COVID-19, введенную на Украине для некоторых категорий граждан, и соблюдать права человека.

Из-за действий антиваксеров на дороге образовалась пробка из грузовиков. Для легковых автомобилей полиция организовала объезд этого участка трассы.

24 ноября в центре Киева прошел митинг антиваксеров — они держали в руках плакаты с перечеркнутым QR-кодом сайта партии «Единая Россия». При этом их обвинили в работе на «русских кураторов».