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Антипрививочники на Украине перекрыли трассу

УНИАН: в Полтаве антиваксеры с плакатами перекрыли дорогу Киев-Харьков

Фото: РИА Новости

В Полтаве около 100 противников вакцинации от коронавируса 12 декабря перекрыли автомобильную трассу Киев-Харьков, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНИАН.

Отмечается, что антипрививочники ходят по пешеходному переходу, держат в руках плакаты и флаги с требованием отменить обязательную вакцинацию против COVID-19, введенную на Украине для некоторых категорий граждан, и соблюдать права человека.

Из-за действий антиваксеров на дороге образовалась пробка из грузовиков. Для легковых автомобилей полиция организовала объезд этого участка трассы.

24 ноября в центре Киева прошел митинг антиваксеров — они держали в руках плакаты с перечеркнутым QR-кодом сайта партии «Единая Россия». При этом их обвинили в работе на «русских кураторов».

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Антон Похиляк
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