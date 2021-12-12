Пьяный россиянин показал сотрудникам ДПС бонусную карту магазина вместо прав

В Кирове полицейские задержали нетрезвого водителя, который на просьбу предъявить свои водительские права вместо этого показал им бонусную карту магазина, сообщает Telegram-канал Shot. Сотрудникам ДПС пришлось применить силу, чтобы вытащить его из автомобиля.

Пьяный мужчина изъявил желание совершить вечернюю поездку по городу, но во время управления его транспортное средство угодило в сугроб. Выехав из него он продолжил путешествие. Далее его остановили полицейские и потребовали показать водительское удостоверение. Нарушитель ответил, что купил права, после чего достал бонусную карту магазина и протянул ее правоохранителям.

После этого он ответил сотрудникам ДПС отказом на их требование выйти из машины, вследствие чего трое полицейских стали пытаться вытащить мужчину из транспортного средства. Одному из них россиянин нанес несколько ударов по руке. В итоге на мужчину составили протокол и написали рапорт о применении силы в отношении представителя власти.

Ранее стало известно, что в Воронеже к 17 годам приговорили 40-летнего россиянина, нанесшего травму полицейскому. В селе Заброды Воронежской области экипаж ДПС обнаружил в кювете автомобиль с пьяным водителем. Мужчину усадили в патрульный автомобиль для прохождения медицинского освидетельствования. В салоне россиянин неожиданно выхватил отвертку и ударил ею 30-летнего полицейского в глаз.