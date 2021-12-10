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Россиянин получил срок за удар отверткой в глаз полицейскому

Ударивший полицейского в глаз отверткой россиянин получил 17 лет колонии строгого режима

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Воронеже к 17 годам приговорили 40-летнего россиянина, нанесшего травму полицейскому. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает ТАСС.

Как установил суд, 23 января в селе Заброды Воронежской области экипаж ДПС обнаружил в кювете автомобиль с пьяным водителем. Мужчину усадили в патрульный автомобиль для прохождения медицинского освидетельствования. В салоне россиянин неожиданно выхватил отвертку и ударил ею 30-летнего полицейского в глаз.

После он попытался ударить отверткой и его напарника, но тот успел перехватить его руку и задержать нарушителя. Раненый офицер получил травму правой глазницы и повреждение ткани головного мозга. В отношении нападавшего завели уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

11 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на полицейских, не давших ему прикурить.

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Владимир Седов
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