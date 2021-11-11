Россиянин напал с ножом на полицейских за отказ прикурить

В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на полицейских, не давших ему прикурить. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на портал «78.ru».

По данным издания, инцидент произошел в вечером 10 ноября. Около 20:40 неизвестный подошел к сотрудникам полиции, схватил одного из них за плечо и потребовал прикурить. После отказа со стороны стражей порядка он начал громко нецензурно выражаться, а затем попытался ударить их ножом. После этого злоумышленник предпринял попытку скрыться, бросившись через проезжую часть. Однако полицейские смогли его задержать и передали подоспевшим на подмогу правоохранителям.

Задержанным оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга, ранее неоднократно судимый.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В августе полицейским в Москве угрожал ножом полуголый темнокожий мужчина. Поначалу он вел себя неадекватно, а когда прохожие вызвали полицию — разделся и начал размахивать ножом. Чтобы задержать его, сотрудникам пришлось вызывать подкрепление — дебошир отказывался бросить оружие.

