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Автоэксперты назвали причины роста цен на автомобили

Автоэксперты: рост цена на автомобили продолжится в 2022 году

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В 2022 году рост цен на автомобили продолжится, и ждать стабилизации стоит не раньше 2023 года. Автоэксперты разговоре с KP.RU назвали пять причин роста цен на машины.

Значительно на скачок стоимости транспорта повлияла пандемия коронавируса. Дефицит полупроводников и простой заводов заставил автодилеров поднять цены не только на поставки, но и на товар в наличии.

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Сказался и сговор российских и белорусских продавцов. Когда в России начались перебои с поставками автомобилей, многие покупатели решили приобрести машину в Белоруссии. Директор компании по импорту немецких автомобилей с пробегом в Белоруссии Игорь Шквол утверждает, что дилеры из соседствующих стран договорились о запрете на продажу автомобилей для россиян в республике. По его словам, российские и белорусские поставщики контактируют по вопросам дефицита автомобилей минимум с 2020 года.

Поднимают стоимость и дополнительные услуги, отказаться от которых фактически невозможно, а за пределами дилерского центра навязанное дооборудование стоит в разы дешевле. «Клиент не понимает, сколько стоит конкретная деталь или услуга, он видит счет и заказ-наряд, в котором для него важны лишь цифры», — отметил Роман Сорокин, директор дилерского центра по продаже автомобилей с пробегом.

Агрессивная политика автодилеров привела к росту цен и на машины с пробегом. С января по ноябрь автомобили подорожали в среднем на 234 тысячи рублей, или на 34 процента. Продавцов машин с пробегом буквально вынуждают отдавать их за бесценок, после чего дилер добавляет к ним огромную накрутку.

В 2021 году покупатели часто вынуждены ждать машины по полгода, так как аналогичный товар в наличии стоит на миллион дороже. Если человек не намерен переплачивать и соглашается на ожидание, то в договоре обязательно есть фраза «цена автомобиля может измениться».

Ранее аналитики «Авто.ру» проанализировали данные объявлений о продаже автомобилей в России и пришли к выводу, что в стране стали чаще продавать новые машины. Рост доли свежих автомобилей спровоцирован резким скачком цен: нередко машины с пробегом оказывались дороже, чем в момент покупки несколько лет назад, поэтому их можно было выгодно продать.

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Виктория Кондратьева
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