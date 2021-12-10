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Россияне стали чаще продавать новые машины

«Авто.ру»: россияне стали чаще продавать новые машины в 2021 году

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аналитики «Авто.ру» проанализировали данные объявлений о продаже автомобилей в России и пришли к выводу, что в стране стали чаще продавать новые машины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты заключили, что в 2021 году каждый пятый подержанный автомобиль в продаже на сервисе был не старше пяти лет, а также в целом свежие машины (возрастом до года) продавались в этом году в 1,5 раза чаще, чем в 2020-м. Доля автомобилей с пробегом не больше года в общем объеме объявлений на сервисе выросла на 0,6 процента — рекорд за пять лет.

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Рост доли свежих автомобилей спровоцирован резким скачком цен: нередко машины с пробегом оказывались дороже, чем в момент покупки несколько лет назад, поэтому их можно было выгодно продать. С другой стороны, на машины старше 10 лет пришлась почти половина предложений. Пять лет назад такие объявления встречались в 1,5 раза реже.

Как говорил ранее эксперт по подбору автомобилей с пробегом Кирилл Чернов, для россиян перегон подержанных автомобилей из Европы оказался более выгодным, чем покупка внутри страны. По его словам, выгоднее всего привозить подержанные машины в возрасте от трех до пяти лет. Их «растаможка» обойдется дешевле, чем для машин старше пяти лет. Также выигрышный вариант — машины с моторами объемом менее полутора литра. Например, BMW X1, Audi А4, Volkswagen Passat.

При этом цены на автомобили с пробегом в возрасте до семи лет взлетели в России почти в полтора раза — за январь-октябрь машины подорожали на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие автомобили стоят в среднем 930 тысяч рублей.

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Платон Щукин
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