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Федор Конюхов посоветовал людям в депрессии идти работать на стройку

Федор Конюхов призвал желающих вылечиться от депрессии пойти работать на стройку

Российский путешественник и исследователь Федор Конюхов назвал людей, которые говорят о выгорании и депрессии, бездельниками и посоветовал им чем-нибудь заняться. Своим мнением на этот счет он поделился, отвечая на вопросы в интервью для «Ленты.ру».

Так, по мнению Конюхова, те, кто жалуется на уныние, могут пойти работать на стройку или, если нет своего ребенка, взять его из детдома. «Я где-то читал, что женщина в Китае купила участок промышленной земли и за свою жизнь посадила один миллион деревьев! Вот это точно не зря прожитая жизнь. Уверен, у нее не было депрессии», — уточнил путешественник.

При этом исследователь отметил, что путешествия не могут вылечить человека от уныния, поскольку невозможно убежать от себя и своих проблем в горы или океан. «Человек рано или поздно вернется к себе, ведь главное путешествие его жизни — это сама жизнь», — пояснил Конюхов.

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Ранее в декабре Федор Конюхов рассказал, чем питается в экспедициях. По его словам, он разработал «специальный рацион» для поездок, в рамках которого путешественник ест сублимированные продукты и запивает их опресненной водой из океана.

12 декабря российскому путешественнику Федору Конюхову исполнилось 70 лет. За эти годы он совершил более 50 экспедиций, установил 25 мировых рекордов, совершил четыре кругосветных путешествия, 17 раз пересек Атлантику, а также стал первым человеком на планете, который смог достичь пяти полюсов Земли.

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Марк Успенский
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