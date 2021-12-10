Федор Конюхов рассказал о «специальном рационе» в путешествиях

Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал, чем питается в экспедициях. Основным его питанием становятся сублиматы, заявил он в интервью РИА Новости.

Конюхов сообщил, что для первых дней путешествий он берет с собой свежие фрукты и овощи. Однако если делать запасы на длительный срок, то такие продукты пропадут. Конюхов подчеркнул, что некоторые ловят рыбу по пути и едят ее, но он этого не делает. В экспедиции в 154 дня он поймал две рыбки и 12 кальмаров.

Путешественник признался, что он разработал «специальный рацион» для поездок. Он ест сублимированные продукты, как у альпинистов, запивая их опресненной водой из океана. «Заливаешь сублиматы водой, и получается блюдо», — отметил Конюхов.

«Воду я получаю из океана. У меня с собой опреснитель, и, между прочим, океанская вода — самая чистая, вкусная и насыщена минералами», — заключил Конюхов.

Ранее Федор Конюхов рассказал о своей мотивации путешествовать. Он считает свою любознательность одним из важнейших стимулов к поездкам и установлению новых рекордов.