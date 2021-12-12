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Россия заявила о переброске Западом боевиков на Украину под видом инструкторов

МИД России: западные страны перебрасывают на Украину боевиков под видом инструкторов

Фото: Globallookpress.com

Западные страны перебрасывают на Украину боевиков под видом инструкторов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Украина накачивается вооружениями — речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — рассказала она.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников попросил военных из Англии, США и Канады защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России. Он призвал союзников предоставлять помощь Украине не по линии НАТО. Примером такого сотрудничества может быть отправка в страну большего количества военных инструкторов, отметил он.

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Варвара Кошечкина
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