Россия заявила о переброске Западом боевиков на Украину под видом инструкторов
Западные страны перебрасывают на Украину боевиков под видом инструкторов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Украина накачивается вооружениями — речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — рассказала она.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников попросил военных из Англии, США и Канады защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России. Он призвал союзников предоставлять помощь Украине не по линии НАТО. Примером такого сотрудничества может быть отправка в страну большего количества военных инструкторов, отметил он.