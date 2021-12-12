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В магазине нижнего белья раскрыли правильный способ застегивать бюстгальтер

Продавец посоветовал не закреплять крючки бюстгальтера спереди, чтобы не деформировать его

Фото: Dave McDermott / Unsplash

Сотрудник магазина нижнего белья Upbra раскрыл правильный способ застегивать бюстгальтер. Интервью с ним публикует The Sun.

Продавец бренда, чье имя не раскрывается, рассказал, что женщины часто закрепляют крючки спереди под грудью, после чего проворачивают бюстгальтер, чтобы пояс оказался на спине, и потом уже надевают лямки. По его словам, таким образом белье деформируется и быстрее теряет свой товарный вид.

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Вместо описанного метода специалист порекомендовал сначала надеть бретели бюстгальтера, чтобы застежка расположилась сзади, затем согнуться в талии и закрепить крючки, заведя руки за спину. В конце необходимо разместить грудь в чашки изделия.

«Следите за тем, чтобы грудь не виднелась из чашек. Если она не помещается в чашки, значит, что вы купили бюстгальтер неправильного размера», — заключил работник Upbra и посоветовал подбирать нижнее белье вместе с консультантом в специализированных магазинах.

В декабре 2020 года блогерша Ясмин нашла способ избежать сползания бюстгальтера без бретелей и прославилась. В ролике она объяснила подписчикам, что необходимо прикрепить отстегнутую бретель бюстгальтера к застежке на спине, затем протянуть ее под чашками спереди и зафиксировать на боковой части бюстгальтера.

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Майя Пономаренко
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