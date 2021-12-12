Раскрыты подробности смерти ребенка в петербургской стоматологии после наркоза

Источники в правоохранительных органах раскрыли подробности смерти шестилетнего ребенка в частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».

Мать привела мальчика пришла в клинику для планового осмотра. Перед стоматологическим лечением женщина прошла консультацию у анестезиолога, а ребенка осмотрел педиатр. Также женщина ознакомилась с необходимыми для процедуры медицинскими документами.

«Несовершеннолетнему положили маску на нос и начался индукционный наркоз, примерно после двух-трех вздохов, через две-три секунды у пациента произошла остановка сердца», — сообщили источники.

Отмечается, что реанимационные мероприятия проводились в течение 45 минут. Также была вызвана скорая помощь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что смерть шестилетнего ребенка в кресле медика наступила из-за внезапной остановки сердца. В частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге заявили, что о необходимости лечения зубов родителям сказали еще в сентябре, но они привели мальчика только сейчас. Ребенок был очень напуган. И когда он сел в кресло, произошла остановка сердца.