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В петербургской стоматологии назвали причину смерти ребенка после наркоза

В стоматологии Санкт-Петербурга сослались на синдром внезапной смерти после смерти ребенка

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

В частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге заявили, что смерть шестилетнего ребенка в кресле медика наступила из-за внезапной остановки сердца. Их мнение о причине трагедии приводит Telegram-канал SHOT.

По их словам, о необходимости лечения зубов родителям сказали еще в сентябре, но они привели мальчика только сейчас. Ребенок был очень напуган. И когда он сел в кресло, произошла остановка сердца.

Медики ссылаются на синдром внезапной смерти. «Один на миллион такой случай бывает, может быть, на десять миллионов. Непредсказуемый никем и ничем. Мы с вами можем в любой момент сейчас упасть, потому что где-то что-то замыкает», — сказал работник клиники.

В стоматологии утверждают, что ребенок умер еще до введения наркоза. По словам сотрудников клиники, они пытались реанимировать сердце, и все их действия были правильными. Врачи скорой помощи, добавили они, назвали действия стоматологов подвигом, но «случилось большое горе для всех».

Ранее стало известно, что шестилетний мальчик умер в стоматологической клинике. Перед процедурой мальчика обследовали, врачи не выявили никаких отклонений.

Называлось, что вероятной причиной смерти ребенка могла стать передозировка наркоза из-за неверно высчитанной дозы препаратов.

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Антон Похиляк
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