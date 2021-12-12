В Польше раскритиковали коалиционное соглашение Германии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал коалиционное соглашение в Германии, назвав утопией некоторые его пункты. Его слова приводит РИА Новости.

«Там находится запись, относящаяся к федерализации Европы, бюрократической централизации», — сказал польский премьер после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье в Варшаве.

Также он заявил, что различные концепции бюрократической централизации считает утопическими и небезопасными. «Европа будет сильной, когда будет Европой суверенных стран. Уравниловка — это не хорошие методы деятельности», — заявил Моравецкий, добавив, что Польша ценит свой суверенитет и свою независимость.

В достигнутом коалиционном соглашении правительство ФРГ обещает в 2023 году вернуться к долговому тормозу, не вводить никаких новых налогов, отказаться от угля уже в 2030 году, модернизировать промышленность и решить социальные вопросы, связанные с отсутствием жилья и детской бедностью.