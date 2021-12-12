Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Польше раскритиковали коалиционное соглашение Германии

Премьер Польши Моравецкий раскритиковал коалиционное соглашение в ФРГ, назвав утопией
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал коалиционное соглашение в Германии, назвав утопией некоторые его пункты. Его слова приводит РИА Новости.

«Там находится запись, относящаяся к федерализации Европы, бюрократической централизации», — сказал польский премьер после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье в Варшаве.

Также он заявил, что различные концепции бюрократической централизации считает утопическими и небезопасными. «Европа будет сильной, когда будет Европой суверенных стран. Уравниловка — это не хорошие методы деятельности», — заявил Моравецкий, добавив, что Польша ценит свой суверенитет и свою независимость.

В достигнутом коалиционном соглашении правительство ФРГ обещает в 2023 году вернуться к долговому тормозу, не вводить никаких новых налогов, отказаться от угля уже в 2030 году, модернизировать промышленность и решить социальные вопросы, связанные с отсутствием жилья и детской бедностью.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии призвал возобновить «нормандский формат»
Найден способ снизить смертность от коронавируса
Голые полицейские спасли собаку из ледяного озера
Чемпион UFC в легком весе Оливейра сравнил себя с Нурмагомедовым
В Москве назвали срок прихода оттепели
В Польше раскрыли риски запуска «Северного потока-2»
Россиянам рассказали об изменениях в оформлении больничных листов
Россиянам рассказали об изменениях в оформлении больничных в 2022 году
В Москве жестоко избили сына известного актера
ВОЗ опубликовала последние данные об опасности омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter