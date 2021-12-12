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В Москве два подростка отравились коньяком и попали в реанимацию

В Москве два 15-летних подростка попали в реанимацию в тяжелом состоянии из-за коньяка

Фото: Shutterstock

В Москве два 15-летних подростка отравились, выпив бутылку конька, и попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

«В токсикологическую реанимацию Детской городской клинической больницы № 13 поступили двое подростков после распития бутылки коньяка. Полиция начала доследственную проверку», — сказал собеседник агентства.

В ноябре в Перми пятеро россиян умерли после употребления алкоголя, трое из них были членами одной семьи. В ведомстве рассказали, что после употребления спиртного один россиянин умер в квартире, а его супругу и дочь доставили в больницу, где они впоследствии скончались. Помимо этого, умерли двое соседей семьи — алкоголь им принесла дочь погибших.

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Виктория Кондратьева
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