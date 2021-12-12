За сутки в России от коронавируса вновь умерло более тысячи человек

Стали известны данные по заболевшим и скончавшимся от коронавируса за минувшие сутки в России, они приводятся в Telegram-канале оперативного штаба.

По его данным, за 11 декабря в стране от COVID-19 умерло 1132 человека. Новых случаев болезни выявлено 29 929. Отмечается, что 7,7 процента вновь заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Также оперштаб сообщает, что 31 391 человек полностью вылечился от вируса. В Москве их число составило 2862 человека, в Санкт-Петербурге вылечилось 2012 человек, в Московской области — 2040 человек, а также чуть более семисот вылечившихся от COVID-19 зафиксировали в Самарской области и Краснодарском крае.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 016 896 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 289 483 летальных исхода, выздоровели 8 741 355 человек.

Ранее сообщалось, что за 10 декабря от COVID-19 умер 1171 человек и выявлено 30 288 новых случаев коронавируса.