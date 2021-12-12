Федор Конюхов раскрыл секрет финансирования своих путешествий

Российский путешественник Федор Конюхов раскрыл секрет финансирования своих экспедиций и описал процесс поиска спонсоров фразой «просто так никто ничего не дает». Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Так, по словам исследователя, процесс подготовки к поездке состоит из нескольких частей: сперва рождается идея, затем подготавливается техзадание, а потом команда ищет тех, кто может спроектировать или построить транспорт, на котором будет осуществляться подвиг.

После этого команда находит стартовое финансирование, создает проект с подробной сметой и начинает поиск спонсоров. «Поиск — это огромное количество встреч, рассказов, пояснений. Недостаточно просто прийти к абстрактному бизнесмену и сказать, что мы, мол, хотим построить океанский катамаран, он стоит полмиллиона долларов, будет оборудован российскими солнечными батареями, дайте, пожалуйста, денег», — пояснил Конюхов.

Он добавил, что необходимо искать либо технологического партнера, который сможет предоставить оборудование и материалы для строительства, либо финансового, которому близка идея. «Помогают, если совпадает идеология или интересы. А просто так никто ничего не дает, я к этому нормально отношусь», — продолжил исследователь.

В этом же интервью Конюхов, отвечая на вопрос о депрессии и выгорании, посоветовал людям, которые столкнулись с унынием, отправиться работать на стройку или, если нет своего ребенка, взять его из детского дома. Путешественник пояснил, что когда человек занят делом, он не думает о депрессии.