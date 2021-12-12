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Россия возобновила железнодорожное сообщение с европейской страной

ТАСС: Россия с 12 декабря возобновила железнодорожное сообщение с Финляндией

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

С 12 декабря возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» сообщением Санкт-ПетербургХельсинки. Пока они будут курсировать только двумя парами каждый день. Рейсы будут отправляться из России в европейскую страну два раза в день — утром и вечером.

Перед посадкой в поезд пассажирам будут измерять температуры бесконтактным способом, а в течение всей поездки им будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее правительство Польши анонсировало усиление ограничений для въезжающих в страну туристов с 15 декабря. С 15 декабря любой человек, прибывающий из-за пределов Шенгенской зоны, должен будет пройти тест на COVID-19. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы. При этом наличие сертификата о вакцинации не освобождает от необходимости пройти тестирование. Новые требования коснутся и россиян.

Марина Совина
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