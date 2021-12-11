Европейская страна ужесточит правила въезда для россиян

Правительство Польши анонсировало усиление ограничений для въезжающих в страну туристов с 15 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, пишет издание Wiadomosci.

С 15 декабря любой человек, прибывающий из-за пределов Шенгенской зоны, должен будет пройти тест на COVID-19. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы. При этом наличие сертификата о вакцинации не освобождает от необходимости пройти тестирование. Новые требования коснутся и россиян. В случае, если границу пересекает группа людей и одного из них будет выявлен коронавирус, сопровождающие его лица должны будут пройти тесты, независимо от наличия сертификата о вакцинации.

Такое решение обусловлено появлением нового штамма коронавируса «омикрон» и общим ростом заболеваемости. Недзельский отметил сложную ситуацию в польских больницах. По данным отчета Минздрава Польши, по состоянию на 10 декабря в больницах занято 23 706 из 30 883 доступных коек для пациентов с коронавирусом. При этом дыхательная поддержка требуется 2070 пациентам.

Ранее власти Иордании, популярной среди россиян арабской страны, анонсировали ужесточение правил въезда для иностранных путешественников в связи с появлением нового штамма коронавируса. С 12 декабря все туристы, прибывающие в Иорданию, вне зависимости от прививочного статуса должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс.