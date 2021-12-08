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Популярная арабская страна ужесточит правила въезда для туристов

C 12 декабря прибывающие в Иорданию иностранные туристы должны будут предъявить ПЦР-тест

Фото: Shutterstock

Власти Иордании, популярной среди россиян арабской страны, анонсировали ужесточение правил въезда для иностранных путешественников в связи с появлением нового штамма коронавируса. Об этом пишет The National News.

С 12 декабря все туристы, прибывающие в Иорданию, вне зависимости от прививочного статуса должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс.

Ранее в декабре власти Великобритании в связи с появлением нового омикрон-штамма коронавируса ужесточили правила въезда для иностранных путешественников. С 7 декабря все отдыхающие старше 12 лет смогут въехать в страну только при предъявлении результата ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген сроком не более 48 часов. 

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали его угрозой. Он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.

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Валентина Процкова
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