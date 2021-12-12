Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Новая Каледония в третий раз осталась в составе Франции

Президент Макрон: Новая Каледония сделала свободный выбор остаться в составе Франции

Фото: Reuters

Граждане Новой Каледонии в ходе референдума в третий раз отказались от идеи независимости. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

«Жители Новой Каледонии приняли решение остаться в составе Франции. Они это решили свободно», — подчеркнул государственный лидер. Он отметил, что благодаря выбору населения страны Пятая республика стала еще более прекрасной.

Материалы по теме:
Франция 60 лет контролировала бывшие колонии в Африке. Как ее потеснили российские наемники?
Франция 60 лет контролировала бывшие колонии в Африке.Как ее потеснили российские наемники?
27 октября
Коренным здесь не место. Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Коренным здесь не место.Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
20 ноября

По словам Макрона, в истории Новой Каледонии начинается новый этап. Он заключил, что результаты референдума доказывают приверженность граждан ранее достигнутым договоренностям.

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на островах в Тихом океане недалеко от Австралии. На его территории проживают около 175 тысяч граждан. По результатам всеобщих референдумов 2018 и 2020 годов граждане Новой Каледонии также отказывались от независимости. При этом в 2021-м наблюдалась крайне низкая явка на участки голосования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Путин обвинил Украину в невыполнении обязательств
Польша назвала наивным смягчение позиции США по «Северный потоку-2»
Путин рассказал о суверенитете России в 90-е
Новая Каледония в третий раз осталась в составе Франции
Неизвестные перепутали прораба с должником и часами катали его по Москве
Появилось видео лучших моментов матча «Динамо» и «Зенита»
В Москве подростки выпили бутылку коньяка и попали в реанимацию
Автоэксперты назвали причины роста цен на автомобили
Врачи предупредили об опасности антикоагулянтов перед прививкой от COVID-19
Путин описал последствия распада России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter